Salerno - dal ministero un nuovo elicottero in dotazione per le emergenze ai Vigili del Fuoco

(Di mercoledì 8 maggio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Novità alla sede centrale deideldidove questo pomeriggio, ildell’Interno ha provveduto alla consegna di une super tecnologicoinai caschi rossi salernitani. Lo ha stabilito io –dell’Interno dipartimentodelche ha assegnato al “Reparto Volo” deidel, ilAW 139 con identificativo “DRAGO 161”, una macchina tecnologica di ultima generazione che è dotata di telecamera e termocamera, impiegabile per il volo strumentale notturno. Tecnologia e professionalità che saranno al servizio del ...

Nuovo elicottero di ultima generazione ‘Drago 161’ assegnato al Reparto Vigili del Fuoco Salerno - Nuovo elicottero di ultima generazione ‘Drago 161’ assegnato al Reparto Vigili del Fuoco salerno - Stampa Il ministero dell’Interno dipartimento Vigili del Fuoco ha assegnato al “Reparto Volo Vigili del Fuoco salerno”, il nuovo elicottero AW 139 con identificativo *DRAGO 161* macchina tecnologica d ...

Consegnato il nuovo elicottero AW 139 ai Vigili del fuoco di Salerno: il video - Consegnato il nuovo elicottero AW 139 ai Vigili del fuoco di salerno: il video - L'AW 139 è una macchina tecnologica di ultima generazione dotata di telecamera e termocamera, impiegabile per il volo strumentale notturno, in sintesi tecnologia e professionalità a servizio del ...

Salerno problema furti, il piano: più pattuglie in periferia - salerno problema furti, il piano: più pattuglie in periferia - Continua il lavoro degli uomini della Squadra mobile del vicequestore Gianni Di Palma per analizzare ad ampio raggio le immagini delle telecamere e cercare elementi che possano aiutare a capire ...