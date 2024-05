Giro d’Italia - perché lo sprint è saltato a Lucca | l’errore strategico del gruppo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 8 maggio 2024) La quinta tappa è la prima giornata buona per le fughe. Benjamin Thomas (Cofidis) si prende il successo a, arrivando avanti a Michael Valgren (EF Education-Easypost) ed Andrea Pietrobon (Team Polti-Kometa), con ilche ha così perso l’opportunità di potersi giocare il successo allo. Il plotone può avere qualcosa da rimproverarsi, ancheda quando è partito il tentativo da lontano, dopo il passo del Bracco, ha tenuto il quartetto dei fuggitivi con un vantaggio che è rimasto a lungo attorno al minuto. Sembrava una situazione in cui coloro che ci hanno tentato erano praticamente a ‘bagnomaria’, ma invece non si è pensato al fatto che il finale, sin da dopo il Montemagno, era leggermente in discesa, rendendo più difficile la rimonta del. Un altro fattore ...