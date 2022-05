La Juve Stabia verso la nuova stagione | nominato il direttore sportivo

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 20 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoCastellammare di(Na) – La S.S.comunica l’accordo con Giuseppe Di Bari che ricoprirà il ruolo di. Profilo dall’importante esperienza, entra nell’organigramma del nostro club. Classe ’69, nativo di Manfredonia, è stato giàdel Manfredonia, del Foggia, prima dell’esperienza in Portogallo con l’Olhanense, poi dell’Arezzo e del Novara. Da calciatore, ha vestito, tra le altre, le maglie del Bisceglie, del Treviso, del Foggia, del Tivoli ma anche quella del Savoia. Queste le sue prime dichiarazioni: “Sono contento di arrivare in una piazza blasonata come quella di Castellammare di. Naturalmente metterò a disposizione tutte le mie competenze e professionalità al ...