Zelensky: «La Russia usa armi laser? Stanno risparmiando sui missili…» – Il video

Se la Russia stia usando 'armi laser' questo significa il «completo fallimento dell'invasione» dell'Ucraina: lo ha detto nel suo videomessaggio serale su Facebook il presidente dell'Ucraina Volodymyr Zelensky. «Oggi un rappresentante russo ha detto che gli occupanti Stanno usando armi laser, apparentemente per risparmiare missili. Primo, va notato che abbiano bisogno di risparmiare missili… hanno lanciato oltre 2000 missili contro l'Ucraina, che era la gran parte del loro arsenale. Ora hanno solo rimasugli. Secondo, tutti hanno già visto la Russia in guerra: militari di leva senza esperienza, lanciati in battaglia come carne da cannone. Predoni che vedono per la prima volta normali ...

