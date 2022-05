Sconcerti | “Il Milan ha due centrali fortissimi | Kalulu e Tomori completi”

Advertising

PianetaMilan : Sconcerti: 'Il @acmilan ha due centrali fortissimi: @Kalulujr_ e @fikayotomori_ completi' #ACMilan #Milan… - gilnar76 : Sconcerti: «Kessie? Il #Milan non lo può sostituire solo con Pobega» #Acmilan #Seriea #Wheareacmilan - Milannews24_com : #Sconcerti: «#Kessie? Il #Milan non lo può sostituire solo con #Pobega» - serie_a24 : #Sconcerti: “Il problema Dybala non è stato economico. Stanno prendendo Pogba a cui daranno più soldi da quelli chi… - Milannews24_com : Sconcerti: «Il Milan ha due difensori forti ed un gran portiere» -

Quando perfino Liedholm vinse aveva un piccoloe una Roma con Falcao e Pruzzo. Le grandi squadre devono vincere, non possono sperimentare. La Juve è da rifondare, non ci sono più Barzagli e ...Commenta per primo, chi merita di più lo scudetto 'Questo campionato è stato molto chiaro. La squadra più ... Ma ilha un progetto di gruppo molto giovane portato avanti da un allenatore ...Mario Sconcerti ha parlato del tema della sostituzione di Frank Kessie in casa Milan: il solo Pobega non può bastare Intervenuto a TMW Radio, Mario Sconcerti ha parlato così di Pobega in relazione all ...Si accusa ora la Juve di cambio di programmi, dai giovani ai vecchi poi a chissà che cosa. Ma la Juve non ha come scopo la semina, è sempre dalla parte del raccolto. Le squadre giovani, sperimentali, ...