Roma, Grossi: "Cultura centrale per sviluppo, lo è da sempre per la Capitale" (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos/Labitalia) - "La Cultura è importante per lo sviluppo di Roma. La produzione creativa ha accompagnato nei secoli di storia tutti i momenti importanti di crescita della Capitale. Roma si chiama Città eterna perché si è eternamente rinnovata, e lo ha fatto con la produzione artistica che poi ha generato i tanti beni Culturali della Capitale". Così Roberto Grossi, manager della Cultura, con Adnkronos/Labitalia, a margine dell'evento Manageritalia 'Roma la città che reinventa il futuro', in corso alla Casa del Cinema a Roma.

