Governo: Meloni, 'Draghi ha troppi poteri, 50 voti fiducia senza essere stato eletto' (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "In una Repubblica parlamentare non è un uomo solo che fa la differenza, altrimenti avremmo il presidenzialismo, l'ho segnalato anche ieri a Letta che mi ha detto che" con un assetto di questo tipo, voluto dal centrodestra, "avremmo troppi poteri. Anche Draghi ha troppi poteri. E' un presidente non votato dagli italiani che ha messo 50 voti di fiducia, solo che la differenza tra noi e la Francia è che almeno lì se lo scelgono". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia Meloni, ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e Adnkronos. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma, 19 mag. (Adnkronos) - "In una Repubblica parlamentare non è un uomo solo che fa la differenza, altrimenti avremmo il presidenzialismo, l'ho segnalato anche ieri a Letta che mi ha detto che" con un assetto di questo tipo, voluto dal centrodestra, "avremmo. Ancheha. E' un presidente non votato dagli italiani che ha messo 50di, solo che la differenza tra noi e la Francia è che almeno lì se lo scelgono". Lo ha detto la leader di Fdi Giorgia, ospite dell'evento "Pnrr: priorità e futuro dell'Italia" organizzato da Aepi e Adnkronos.

Advertising

fattoquotidiano : Meloni attacca Conte: “Fai sul serio? Ritira Di Maio dal governo”. Lui: “Sei la pasionaria dell’opposizione o quell… - Ghinodi14694932 : @IlMici8 Se sarà così è perché evidentemente gli italiani non sono contenti di come sono stati governati. E comunqu… - ilfoglio_it : Dicono che Forza Italia non è più quella di una volta, e allora guardano a FdI, che lavora per istituzionalizzarsi… - Bett1b : @DANIELA83337332 @GiorgiaMeloni @mariogiordano5 La Meloni è all'opposizione,non sta al governo,?????? - TV7Benevento : Governo: Meloni, 'Draghi ha troppi poteri, 50 voti fiducia senza essere stato eletto' - -