E’ arrivata l’estate a Cinecittà World: da sabato 21 maggio riapre la CinePiscina di AquaWorld (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – A Cinecittà World è tempo di vacanza in piscina. Da sabato 21 maggio riapre al pubblico la CinePiscina ad AquaWorld, l’area acquatica del Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma. Nel grande specchio d’acqua di 1700 metri quadrati con annessa spiaggia di sabbia, cannoni e giochi d’acqua sarà possibile rilassarsi sui lettini, tuffarsi in piscina e divertirsi con l’animazione live. Inoltre in piscina si potrà assistere anche al grande cinema: un imponente maxi-schermo fa da cornice alla vasca per proiettare film, spettacoli, programmi e partite di calcio da gustare al fresco nell’acqua. La CinePiscina è circondata da centinaia di ombrelloni e lettini a completa disposizione degli ospiti, insieme a spogliatoi, docce, bagni e armadietti ... Leggi su ilfaroonline (Di giovedì 19 maggio 2022) Roma – Aè tempo di vacanza in piscina. Da21al pubblico laad Aqua, l’area acquatica del Parco Divertimenti del Cinema e della TV di Roma. Nel grande specchio d’acqua di 1700 metri quadrati con annessa spiaggia di sabbia, cannoni e giochi d’acqua sarà possibile rilassarsi sui lettini, tuffarsi in piscina e divertirsi con l’animazione live. Inoltre in piscina si potrà assistere anche al grande cinema: un imponente maxi-schermo fa da cornice alla vasca per proiettare film, spettacoli, programmi e partite di calcio da gustare al fresco nell’acqua. Laè circondata da centinaia di ombrelloni e lettini a completa disposizione degli ospiti, insieme a spogliatoi, docce, bagni e armadietti ...

Advertising

fjadanza : RT @zothyria: Ora che è arrivata l'estate, da domani cortesemente entriamo nell'autunno. - ilfaroonline : E’ arrivata l’estate a Cinecittà World: da sabato 21 maggio riapre la CinePiscina di AquaWorld - 84destro84 : RT @CoppiaTreviso: Le temperature salgono e l'estate sembra arrivata???? Aperitiviamo ragazzi? ?? La patatina come vedete non manca???? https:/… - cassonefelice9 : RT @CoppiaTreviso: Le temperature salgono e l'estate sembra arrivata???? Aperitiviamo ragazzi? ?? La patatina come vedete non manca???? https:/… -

Panda e Tonale per dire addio alla cassa integrazione Un'utopia Forse allo stato attuale ma non è detto che dopo l'estate questa ipotesi non si possa concretizzare a Pomigliano d'Arco . Nel sito produttivo Stellantis infatti è arrivata la nuova spinta ... I migliori titoli ambientati negli anni '80 da guardare in streaming ...che amano gli horror e vogliono tuffarsi in una storia arrivata ...Ognuno di loro è stato escluso dalla società per un motivo o per l'... Facendo gruppo durante un'estate orribile ma esaltante, i ... Il Faro online Un'utopia Forse allo stato attuale ma non è detto che dopoquesta ipotesi non si possa concretizzare a Pomigliano d'Arco . Nel sito produttivo Stellantis infatti èla nuova spinta ......che amano gli horror e vogliono tuffarsi in una storia...Ognuno di loro è stato escluso dalla società per un motivo o per'... Facendo gruppo durante un'orribile ma esaltante, i ... E' arrivata l'estate a Cinecittà World: da sabato 21 maggio riapre la CinePiscina di AquaWorld