Azovstal, la resa di Kalina. 'Il vicecomandante ha lasciato l'acciaieria' (Di giovedì 19 maggio 2022) Svjatoslav Palamar Roma, 19 maggio 2022 - Il vicecomandante e portavoce del Reggimento Azov , Svjatoslav Palamar , soprannominato ' Kalina ', avrebbe lasciato l' Azovstal ieri sera secondo fonti russe. Leggi su quotidiano (Di giovedì 19 maggio 2022) Svjatoslav Palamar Roma, 19 maggio 2022 - Ile portavoce del Reggimento Azov , Svjatoslav Palamar , soprannominato '', avrebbel'ieri sera secondo fonti russe.

Advertising

rusembitaly : ??È iniziata ieri la #resa dei militanti dell'unità nazionale '#Azov' e dell'esercito ucraino, bloccati all''… - limesonline : ?? ?? Il mondo oggi La resa di Azovstal, il fronte del gas e altre notizie dalla guerra d’Ucraina via… - Adnkronos : #Kiev: non è una resa. Il video ad #Azovstal, evacuazione soldati. - OttobreInfo : RT @contropiano: Guerra in Ucraina. Negoziati in salita. Piano di pace italiano. Saliti a 1.727 gli ucraini catturati all’Azovstal #guerra… - contropiano : Guerra in Ucraina. Negoziati in salita. Piano di pace italiano. Saliti a 1.727 gli ucraini catturati all’Azovstal… -