“È stato atroce”. Notte da incubo sull’Isola dei Famosi: crisi di nervi per la naufraga (Di mercoledì 18 maggio 2022) Fabrizia Santerelli in difficoltà all’Isola dei Famosi. È successo nella Notte. Sono giorni complessi questi in Honduras, caratterizzati dal confronto tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. Un confronto che ha visto cambiare radicalmente le cose. “La vedo una ragazza tanto allegra e solare, ho bisogno di gente positiva e solare”, aveva detto all’inizio. Nel giro di poco tempo però l’infatuazione è terminata ed Edoardo Tavassi ha detto chiaramente di non fidarsi di Mercedesz Henger. “Non mi fido di lei”, ha sentenziato mettendo una pietra enorme sulla storia che stava per nascere. Mentre Mercedesz Henger ha ammesso: “Mi sono affezionata troppo velocemente. La cosa sembrava reciproca, non è che sono matta”. Anche Guendalina Tavassi è sospettosa nei suoi confronti: “Da quanto sapevo, lei prima di entrare stava con una persona”. Fabrizia ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 18 maggio 2022) Fabrizia Santerelli in difficoltà all’Isola dei. È successo nella. Sono giorni complessi questi in Honduras, caratterizzati dal confronto tra Mercedesz Henger ed Edoardo Tavassi. Un confronto che ha visto cambiare radicalmente le cose. “La vedo una ragazza tanto allegra e solare, ho bisogno di gente positiva e solare”, aveva detto all’inizio. Nel giro di poco tempo però l’infatuazione è terminata ed Edoardo Tavassi ha detto chiaramente di non fidarsi di Mercedesz Henger. “Non mi fido di lei”, ha sentenziato mettendo una pietra enorme sulla storia che stava per nascere. Mentre Mercedesz Henger ha ammesso: “Mi sono affezionata troppo velocemente. La cosa sembrava reciproca, non è che sono matta”. Anche Guendalina Tavassi è sospettosa nei suoi confronti: “Da quanto sapevo, lei prima di entrare stava con una persona”. Fabrizia ...

Advertising

diego7007793678 : @Emilystellaemi2 Nessuno avrebbe voluto addormentare Angelo, è stato uno strazio un dolore atroce al cuore , prima… - Roberto72009892 : @HSkelsen @jacopo_iacoboni Ardua decisione, ma a questo punto lasciarli morire nella trappola dell'Azovstal, magari… - globalistIT : - AxxMassimo : @giampdisan Non sanno cosa e' stato il 2006 per noi Gente che a luglio e' partita per Torino con un caldo atroce da… - MarCanArt : Tra le cose più brutte del mondo oggi aggiungo il dover dire ai miei alunni che l'anno prossimo sarò sostituita da… -