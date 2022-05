WWE: C’è molto heat su Sasha Banks (Di martedì 17 maggio 2022) Sasha Banks e Naomi hanno abbandonato il Raw ieri sera, dopo un non ben specificato alterco nel backstage. Le campionesse di coppia avrebbero dovuto combattere in un match a sei per determinare la #1 contender per il Raw Women’s Championship di Bianca Belair, ma i piani sono cambiati dopo che le due hanno deciso di lasciare l’arena durante lo show. Sembra che però Sasha avesse già dei problemi con i suoi capi. Perché? Nell’ultima Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha confermato che c’è un sacco di heat su Sasha, e a conferma di ciò ci sarebbero delle segnalazioni secondo cui, in passato, ci fossero già grossi disaccordi con i suoi superiori: “Probabilmente non avrebbero dovuto andarsene, ma non sappiamo perché l’hanno fatto. C’è molto heat su ... Leggi su zonawrestling (Di martedì 17 maggio 2022)e Naomi hanno abbandonato il Raw ieri sera, dopo un non ben specificato alterco nel backstage. Le campionesse di coppia avrebbero dovuto combattere in un match a sei per determinare la #1 contender per il Raw Women’s Championship di Bianca Belair, ma i piani sono cambiati dopo che le due hanno deciso di lasciare l’arena durante lo show. Sembra che peròavesse già dei problemi con i suoi capi. Perché? Nell’ultima Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer ha confermato che c’è un sacco disu, e a conferma di ciò ci sarebbero delle segnalazioni secondo cui, in passato, ci fossero già grossi disaccordi con i suoi superiori: “Probabilmente non avrebbero dovuto andarsene, ma non sappiamo perché l’hanno fatto. C’èsu ...

