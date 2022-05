L’assessore di centrodestra a Forlì che dà il patrocinio alla Festa delle famiglie Arcobaleno e fa arrabbiare Fratelli d’Italia (Di martedì 17 maggio 2022) Ha concesso il patrocinio alla Festa delle famiglie Arcobaleno dal suo ufficio di assessore, in una giunta di centrodestra, del Comune di Forlì. Questa decisione ha mandato in tilt Fratelli d’Italia e la Lega che hanno protestato contro un uomo che amministra la città, con le sue deleghe per quel che riguarda Cultura e Università, su decisione della stessa maggioranza. In particolare, il partito di Giorgia Meloni è arrivato a chiedere le sue dimissioni. Ma Valerio Melandri non solo non ha intenzione di fare alcun passo indietro, ma si dice pronto a ridare quello stesso patrocinio. Valerio Melandri, L’assessore di Forlì che fa arrabbiare il ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Ha concesso ildal suo ufficio di assessore, in una giunta di, del Comune di. Questa decisione ha mandato in tilte la Lega che hanno protestato contro un uomo che amministra la città, con le sue deleghe per quel che riguarda Cultura e Università, su decisione della stessa maggioranza. In particolare, il partito di Giorgia Meloni è arrivato a chiedere le sue dimissioni. Ma Valerio Melandri non solo non ha intenzione di fare alcun passo indietro, ma si dice pronto a ridare quello stesso. Valerio Melandri,diche fail ...

