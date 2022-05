La Royal Mail ha deciso per l’utilizzo di droni ufficiale per la consegna della posta, ecco come (Di martedì 17 maggio 2022) Una flotta di 500 droni da utilizzare per recapitare la posta nelle aree remote del Regno: questa l’intenzione annunciata dalla Royal Mail britannica dopo un anno di sperimentazione che ha condotto a risultati promettenti. Tutti i dettagli. Il modello twin-engine UAV della società Windracer utilizzato per i test – ComputerMagazine.itCosa ci fanno tra i cieli della Corona inglese un drone autonomo modello twin-engine UAV della società Windracer ed uno a decollo verticale della società Skyports? Può suonare come uno scherzo ma, in realtà, è ciò che è accaduto per l’intero scorso anno in via sperimentale in Regno Unito, per comprendere le possibilità di implementare ed avviare un servizio di posta spedita e ... Leggi su computermagazine (Di martedì 17 maggio 2022) Una flotta di 500da utilizzare per recapitare lanelle aree remote del Regno: questa l’intenzione annunciata dallabritannica dopo un anno di sperimentazione che ha condotto a risultati promettenti. Tutti i dettagli. Il modello twin-engine UAVsocietà Windracer utilizzato per i test – ComputerMagazine.itCosa ci fanno tra i cieliCorona inglese un drone autonomo modello twin-engine UAVsocietà Windracer ed uno a decollo verticalesocietà Skyports? Può suonareuno scherzo ma, in realtà, è ciò che è accaduto per l’intero scorso anno in via sperimentale in Regno Unito, per comprendere le possibilità di implementare ed avviare un servizio dispedita e ...

Advertising

olguscka : @PosteSpedizioni ciao, ho acquistato un pacco in consegna con la Royal Mail, però sul mio citofono non è scritto il… - giuliog : RT @euronewsit: Posta via aerea? Alle Isole Scilly è... via drone 50 velivolii telecomandati della Royal Mail raggiungeranno il poco raggiu… - NunzioTweet : RT @euronewsit: Posta via aerea? Alle Isole Scilly è... via drone 50 velivolii telecomandati della Royal Mail raggiungeranno il poco raggiu… - VVazzari : Posta via aerea? Alle Isole Scilly è... via drone 50 velivolii telecomandati della Royal Mail raggiungeranno il poc… - euronewsit : Posta via aerea? Alle Isole Scilly è... via drone 50 velivolii telecomandati della Royal Mail raggiungeranno il poc… -