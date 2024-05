Giro d’Italia 2024 - tutte le classifiche | Jonathan Milan maglia ciclamin - Pogacar miglior scalatore

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 9 maggio 2024) La sesta tappa delha regalato spettacolo sugli sterrati in Toscana. Hanno avuto ragione i fuggitivi con Pelayo Sanchez che ha battuto Julian Alaphilippe in volata. Tutto invariato in classifica generale: Tadejconserva larosa. Lao della classifica a punti resta sulle spalle del nostro. Tadejindossa anche ladi, ma la indossa Lilian Calmejane visto che lo sloveno deve vestire il simbolo del primato. Labianca digiovane è in possesso del belga Cian Uijtdebroeks. Di seguito leindividuali del ...