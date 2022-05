Cybersicurezza, il governo vara la strategia nazionale fino al 2026. Guerra aumenta i rischi e l’Italia è in ritardo rispetto ai partner Ue (Di martedì 17 maggio 2022) Lo scontro tra Russia e blocco Nato-Ue si gioca anche nel campo della cybersecurity. Così, il governo Draghi ha varato la strategia nazionale di Cybersicurezza 2022-2026: un’ottantina di azioni pensate con lo scopo di rafforzare la resilienza nella transizione digitale del Paese, conseguire l’autonomia strategica in questa dimensione, anticipare l’evoluzione della minaccia, gestire le crisi e contrastare la disinformazione online. L’approvazione, insieme all’annesso Piano di implementazione, è avvenuta nel corso della riunione di oggi del Comitato interministeriale per la Cybersicurezza presieduto dal presidente del Consiglio. Ma adesso tocca all’Agenzia per la Cybersicurezza nazionale a garantire l’implementazione della ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 17 maggio 2022) Lo scontro tra Russia e blocco Nato-Ue si gioca anche nel campo della cybersecurity. Così, ilDraghi hato ladi2022-: un’ottantina di azioni pensate con lo scopo di rafforzare la resilienza nella transizione digitale del Paese, conseguire l’autonomia strategica in questa dimensione, anticipare l’evoluzione della minaccia, gestire le crisi e contrastare la disinformazione online. L’approvazione, insieme all’annesso Piano di implementazione, è avvenuta nel corso della riunione di oggi del Comitato interministeriale per lapresieduto dal presidente del Consiglio. Ma adesso tocca all’Agenzia per laa garantire l’implementazione della ...

