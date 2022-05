Al Talent Garden di Fondazione Agnelli una “foresta futura” e giovani talenti

(Di martedì 17 maggio 2022) Una “” che si espanderà proporzionalmente alla crescita dell’azienda, piantando banani in Camerun e Nepal, caffè e guava in Kenya e ancora caffè in Colombia: progetti green ed ecosostenibili che nascono a Torino sotto l’egida di Eos Solutions, multinazionale italiana Gold Partner Microsoft che intende valorizzare e inserire nel mondo del lavoro nuovii informatici correlandoli da subito ad un gesto concreto di responsabilità in favore del pianeta. L’adesione al Microsoft Partner Pledge caratterizza fortemente il recente insediamento strategico di Eos Solutions presso ildella(via Giacosa 38 a Torino), con la creazione di un laboratorio digitale aperto all’innovazione e alla crescita di ...

