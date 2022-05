Petrolio Russia, Borrell: “Su embargo accordo non garantito” (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Sull’embargo al Petrolio russo nel nuovo pacchetto di sanzioni Ue, “faremo del nostro meglio per sbloccare la situazione. Non posso garantire che si arrivi a un accordo perché le posizioni sono piuttosto forti”. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep Borrell. “Alcuni Stati membri affrontano maggiori difficoltà perché sono più dipendenti, non hanno sbocco sul mare” e ricevono il Petrolio “solo attraverso oleodotti dalla Russia”, ha detto Borrell prima della riunione del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. Servirà ancora tempo all’Unione Europea per raggiungere un accordo sul nuovo pacchetto di sanzioni alla Russia, che include l’embargo sul ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 16 maggio 2022) (Adnkronos) – Sull’alrusso nel nuovo pacchetto di sanzioni Ue, “faremo del nostro meglio per sbloccare la situazione. Non posso garantire che si arrivi a unperché le posizioni sono piuttosto forti”. Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante per la politica estera dell’Ue, Josep. “Alcuni Stati membri affrontano maggiori difficoltà perché sono più dipendenti, non hanno sbocco sul mare” e ricevono il“solo attraverso oleodotti dalla”, ha dettoprima della riunione del Consiglio Affari Esteri a Bruxelles. Servirà ancora tempo all’Unione Europea per raggiungere unsul nuovo pacchetto di sanzioni alla, che include l’sul ...

