Embargo Ue al petrolio russo, la Bulgaria si oppone ma si smarca da Orban: «Non possiamo aderire. Ma siamo contro la Russia» (Di lunedì 16 maggio 2022) Sulla strada già in salita nella trattativa per l’Embargo del petrolio russo da parte dell’Ue si rimette di traverso la Bulgaria, che oggi 16 maggio ha ribadito di non poter aderire al nuovo pacchetto di sanzioni europee contro la Russia rinunciando alle importazioni di greggio da Mosca. Incontrando il premier olandese Mark Rutte, il capo del governo di Sofia, Kiril Petkov, ha ribadito che la Bulgaria non ha le possibilità per aderire all’Embargo: «in quanto la nostra unica raffineria purtroppo funziona solo con un mix di petrolio degli Urali». Per questo, ha spiegato Petkov «vorremmo far parte delle eccezioni finché non avremo altre possibilità infrastrutturali». Petkov ci ha tenuto comunque a ... Leggi su open.online (Di lunedì 16 maggio 2022) Sulla strada già in salita nella trattativa per l’delda parte dell’Ue si rimette di traverso la, che oggi 16 maggio ha ribadito di non poteral nuovo pacchetto di sanzioni europeelarinunciando alle importazioni di greggio da Mosca. Incontrando il premier olandese Mark Rutte, il capo del governo di Sofia, Kiril Petkov, ha ribadito che lanon ha le possibilità perall’: «in quanto la nostra unica raffineria purtroppo funziona solo con un mix didegli Urali». Per questo, ha spiegato Petkov «vorremmo far parte delle eccezioni finché non avremo altre possibilità infrastrutturali». Petkov ci ha tenuto comunque a ...

