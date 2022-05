Beautiful anticipazioni: Finn e Steffy pronti alle nozze ma la Forrester ha un dubbio (Di lunedì 16 maggio 2022) Siete pronti a scoprire tutto, ma proprio tutto quello che vedremo nelle prossime puntate di Beautiful? Iniziamo con le anticipazioni che ci rivelano la trama della puntata di domani, 17 maggio 2022. Come avrete capito, alla fine Finn ha fatto in tempo a fermare Steffy prima che lasciasse l’America. La figlia di Ridge sembrava essere intenzionata ad andare via, a lasciarsi tutto alle spalle per iniziare una nuova vita in Francia e far si che anche Liam e Hope potessero vivere il loro matrimonio senza ombre. E invece, questa storia si è conclusa nel migliore dei modi visto che Finn ha scoperto grazie a Thomas di essere il padre del bambino che Steffy aspetta. Vinny ha manomesso il test e adesso, è tempo di raccontare a tutti la verità. ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 16 maggio 2022) Sietea scoprire tutto, ma proprio tutto quello che vedremo nelle prossime puntate di? Iniziamo con leche ci rivelano la trama della puntata di domani, 17 maggio 2022. Come avrete capito, alla fineha fatto in tempo a fermareprima che lasciasse l’America. La figlia di Ridge sembrava essere intenzionata ad andare via, a lasciarsi tuttospper iniziare una nuova vita in Francia e far si che anche Liam e Hope potessero vivere il loro matrimonio senza ombre. E invece, questa storia si è conclusa nel migliore dei modi visto cheha scoperto grazie a Thomas di essere il padre del bambino cheaspetta. Vinny ha manomesso il test e adesso, è tempo di raccontare a tutti la verità. ...

