"Sto rischiando di sentirmi male". Panico nello studio di Affari tuoi, la concorrente spiazza Amadeus: di fronte a lei... (Di domenica 27 febbraio 2022) Sorpresa ad Affari tuoi-Formato Famiglia. Nella puntata andata in onda sabato 26 febbraio su Rai 1, Amadeus ha voluto omaggiare la giovane Marzia. La concorrente non ha nascosto la sua passione per Cesare Cremonini. E così il conduttore ha voluto mostrarle un videomessaggio del cantante, proprio dedicato a lei. Un regalo che la concorrente ha dimostrato di aver apprezzato, tanto da rischiare di sentirsi male. "Sto rischiando di sentirmi male", ha confessato trattenendo a stento le lacrime. E ancora: "Non ci credo!". Poi il messaggio di Cremonini: "So che ascolti le mie canzoni, che le canti e che hai chiamato Cesare il tuo cane, in mio onore. Spero di conoscere presto te e tuo marito, vi invito ai miei concerti, possiamo ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 27 febbraio 2022) Sorpresa ad-Formato Famiglia. Nella puntata andata in onda sabato 26 febbraio su Rai 1,ha voluto omaggiare la giovane Marzia. Lanon ha nascosto la sua passione per Cesare Cremonini. E così il conduttore ha voluto mostrarle un videomessaggio del cantante, proprio dedicato a lei. Un regalo che laha dimostrato di aver apprezzato, tanto da rischiare di sentirsi. "Stodi", ha confessato trattenendo a stento le lacrime. E ancora: "Non ci credo!". Poi il messaggio di Cremonini: "So che ascolti le mie canzoni, che le canti e che hai chiamato Cesare il tuo cane, in mio onore. Spero di conoscere presto te e tuo marito, vi invito ai miei concerti, possiamo ...

