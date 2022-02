Scostamento di bilancio. Unica via contro il caro-bollette. Parla il 5S Croatti: Superbonus grande vittoria M5S. “Le truffe? Un alibi per depotenziare la norma” (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il Superbonus? Un grande risultato. Sono i numeri, d’altronde, a dirlo chiaramente, per cui chi Parla di truffe cerca solo “un pretesto per depotenziare la misura”. Ecco perché “se al premier la misura non lo dica chiaramente, senza trincerarsi dietro truffe inesistenti”. Parla senza peli sulla lingua Marco Croatti, senatore M5S membro della commissione Industria. Che lancia anche un altro nitido appello al premier sul caro-bollette: “Dobbiamo sostenere famiglie e imprese con più soldi: Draghi e restìo a un nuovo Scostamento, ma secondo noi su questo fronte è necessario”. Anche sul Superbonus, come ha ricordato, sembrerebbe ci sia divergenza di vedute. Ma intanto la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 17 febbraio 2022) Il? Unrisultato. Sono i numeri, d’altronde, a dirlo chiaramente, per cui chidicerca solo “un pretesto perla misura”. Ecco perché “se al premier la misura non lo dica chiaramente, senza trincerarsi dietroinesistenti”.senza peli sulla lingua Marco, senatore M5S membro della commissione Industria. Che lancia anche un altro nitido appello al premier sul: “Dobbiamo sostenere famiglie e imprese con più soldi: Draghi e restìo a un nuovo, ma secondo noi su questo fronte è necessario”. Anche sul, come ha ricordato, sembrerebbe ci sia divergenza di vedute. Ma intanto la ...

