Vlahovic | visite da positivo Asl toscana | “Violazione ha rilevanza penale”

Dusan Vlahovic ha svolto le visite mediche da positivo. L'attaccante serbo è un nuovo giocatore della Juventus. Primo giorno molto movimentato per Vlahovic per la presunta positività che lo ha tenuto fuori dalla sfida tra Cagliari e Fiorentina. La società viola aveva parlato di due positività, senza comunicare i nomi, ma gli unici due assenti erano solo Saponara e Vlahovic. Dopo sei giorni il calciatore ha svolto le visite mediche con la Juventus. Sulla questione è intervenuto un dirigente dell'Asl toscana. Anche perché la normativa prevede 7 giorni i isolamento con tampone di controllo da eseguire dopo una settimana, non prima. Giorgio Garofalo, dirigente del dipartimento igiene pubblica dell'Asl toscana Centro spiega la posizione dell'azienda

