Regeni | quando Belloni e Gentiloni sbugiardarono Renzi | “Io premier lo seppi il 31 gennaio” “La Farnesina ci lavorava dal 25” – Le audizioni di novembre 2020

Matteo Renzi fa sapere che farà una battaglia contro la candidatura di Elisabetta Belloni: "Niente di personale, ma il capo del Dis non può andare al Quirinale". Poco più di un anno fa, proprio Belloni con Paolo Gentiloni furono auditi dalla commissione Regeni. E fecero una ricostruzione diversa da quella di Renzi rispetto alle drammatiche ore del sequestro del ricercatore di Fiumicello. Una differenza di ben sei giorni, si ricostruisce, tra l'allora premier e il ministero degli Esteri. L'allora presidente del Consiglio, durante l'audizione del 24 novembre, ha raccontato in Commissione d'Inchiesta di aver ricevuto la notizia della scomparsa del ricercatore friulano solo il 31 gennaio, sei giorni dopo la sua sparizione.

