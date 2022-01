La Calabria è la regione con più alunni in presenza: 92,7%. Princi: “Grazie alla macchina organizzativa che si è occupata delle vaccinazioni under 12” (Di venerdì 28 gennaio 2022) "La Calabria è la regione con la più alta percentuale di alunni in presenza. A dirlo è il Ministero dell'Istruzione, in base ai dati del monitoraggio disposti per seguire l'andamento dell'emergenza Covid ed i relativi impatti sulla Scuola". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Laè lacon la più alta percentuale diin. A dirlo è il Ministero dell'Istruzione, in base ai dati del monitoraggio disposti per seguire l'andamento dell'emergenza Covid ed i relativi impatti sulla Scuola". L'articolo .

