"Colle-Chigi? Bene Cassese-Draghi Dramma energia: le imprese chiudono" (Di venerdì 28 gennaio 2022) "Al Quirinale e a Palazzo Chigi? Ci vuole la professionalità al potere". Parola di Alberto Bombassei, fondatore e presidente emerito del colosso mondiale dei sistemi frenanti Brembo, gruppo quotato a Piazza Affari. Che in un'intervista ad Affaritaliani.it durante le celebrazioni Pirelli per i 150 anni dalla fondazione del gruppo della Bicocca, esprime il suo favore per "la coppia Cassese-Draghi" ai vertici delle istituzioni. Non sono molti coloro che nel mondo dell'imprenditoria italiana hanno saputo coniugare l'impegno nella propria azienda con quello istituzionale.

