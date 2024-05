Guida TV | programmi di stasera - giovedì 9 maggio 2024

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 9 maggio 2024)aitv della prima serata di oggi,9.5., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 UEFA Europa League: Bayern Leverkusen-Roma Calcio RAI2 Eurovision Song Contest– Seconda semifinale Musica RAI3 Storia di mia moglie Film RETE4 Dritto e Rovescio Attualità CANALE5 Viola come il mare 2 Fiction ITALIA1 Mission Impossible: Fallout Film LA7 PiazzaPulita Attualità REALTIME Vite al Limite Docureality CIELO Banlieue 13 Film TV8 Made in Italy – Una casa per ritrovarsi Film NOVE Comedy Match Show