Dopo questa mandatelo a casa Amici 23 - bufera vera su Holden | tutto il pubblico d’accordo

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 9 maggio 2024) Anche23 sta per chiudere i battenti e in attesa della semifinale una bella sorpresa per gli allievi: l’incontro con Alfonso Signorini e un regalo per tutti. Il re del Grande Fratello dirigerà infatti La Bohéme di Giacomo Puccini all’Arena di Verona il prossimo 19 luglio e ha deciso di portare con sé i ragazzi rimasti in gara, valutatile esibizioni in studio. “Ho pensato a voi perché a teatro vedo pochi giovani – le parole di Signorini -, Bohéme è l’opera più giovane di Puccini. Più che una sfida, la vedo come una vostra lettura personale dipagina stupenda di musica, bella da cantare e ballare. Procura emozioni e noi viviamo di emozioni. Voglio tutti voi con me il 19 a suonare il gong, vi voglio al mio fianco”. Leggi anche: “Siamo qui per te”.23, Sarah Toscano sorride: la notizia più ...