Eni emette due bond negli Usa - operazione da 2,25 miliardi di dollari

(Di giovedì 9 maggio 2024) Eni ha recentemente effettuato un rientro nel mercato obbligazionario statunitense,ndo due serie di obbligazioni ina tasso fisso per un totale di 2,25di. Le emissioni, con scadenze rispettivamente di 10 e 30 anni, hanno suscitato un notevole interesse, attirando richieste per circa 11dida parte di circa 180 investitori professionali per ciascuna serie. Specificamente, l’obbligazione decennale, che maturerà il 15 maggio 2034, è stata emessa per 1 miliardo dicon un prezzo di re-offerta del 99,333 per cento e offrirà un rendimento annuo del 5,50 per cento. L’obbligazione trentennale, con scadenza il 15 maggio 2054, è stata invece emessa per 1,25dicon un ...

Ubs batte le stime e torna in utile dopo due trimestri in perdita in seguito all'integrazione del Credit Suisse. Nel primo trimestre il gruppo svizzero segna un utile di 1,8 miliardi di dollari . I ricavi sono saliti a 12,74 miliardi di dollari ...

“In pochi mesi si è dissipato il dividendo di pace che aveva permesso di destinare risorse allo sviluppo a scapito delle spese per armamenti. Ma lo scorso anno la spesa globale per le armi ha raggiunto 2.400 miliardi di dollari, con una crescita di ...

Boom di utili per Toyota, toccati quasi 32 miliardi di euro. Vendite a 11,1 milioni (+5%) - Boom di utili per Toyota, toccati quasi 32 miliardi di euro. Vendite a 11,1 milioni (+5%) - Utili e fatturato record per Toyota nell'anno fiscale 2023, in scia alla ripresa del mercato auto dopo il periodo di stallo registrato durante la pandemia da Covid, mentre ...

Paralizzato dopo un incidente: Mitsubishi condannata a pagare un risarcimento da 1 miliardo - Paralizzato dopo un incidente: Mitsubishi condannata a pagare un risarcimento da 1 miliardo - Un miliardo di dollari. È questa la somma stratosferica che la casa automobilistica giapponese Mitsubishi Motors dovrà pagare come risarcimento a un automobilista, rimasto tetraplegico dopo un ...

