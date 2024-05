L’imperatore spallino pronto a tornare a casa

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il ritorno di Giorgio Zamuner in via Copparo non è solo una suggestione. Il direttore sportivo classe 1964 ha un contratto col Trento valido anche per la prossima stagione, ma è chiaro a tutti che una chiamata della Spal cambierebbe completamente la situazione. Del resto, in biancazzurro è stato ‘’ da giocatore e in molti ne hanno apprezzato il lavoro anche dietro la scrivania nel complicatissimo biennio 2020-2022. Zamuner è originario di San Donà di Piave, però è da considerarsi a tutti gli effetti ferrarese d’adozione. Tant’è che vive assieme alla propria famiglia proprio nella nostra città. Scegliere Zamuner per il ruolo di direttore dell’area tecnica della Spal riscuoterebbe anche il consenso di gran parte della tifoseria, che gli riconosce attaccamento alla maglia, professionalità e una spallinità che si porta addosso dai tempi di Gibì Fabbri. ...