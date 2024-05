(Di giovedì 9 maggio 2024) Firenze, 9 maggio 2024 –stradale ieri sera in via. Unae unosi sono scontrati poco prima delle 22. Nell’impatto, violentissimo, lain sella allacletta, 45 anni, è caduta a terra riportando ferite importanti, tanto che è stata trasportata all’ospedale di Careggi in. Ferito, ma non in modo grave, anche loista di 52 anni. Anche lui trasportato in ospedale a Careggi. Entrambi i mezzi viaggiavano verso il centro. Sul posto, oltre i soccorritori del 188, è intervenuta la Municipale per ricostruire la dinamica dell’

Gravissimo incidente in via Baracca: si scontrano bici e scooter. Donna in codice rosso - Gravissimo incidente in via baracca: si scontrano bici e scooter. Donna in codice rosso - Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...

Incidente stradale in Via Baracca: gravissima una donna / VIDEO - FOTO - Incidente stradale in Via baracca: gravissima una donna / VIDEO - FOTO - Poco dopo le 22:00 gravissimo incidente in via Francesco baracca. Un impatto violentissimo tra uno scooter e una bici, in cui è rimasta gravemente ferita una donna che viaggiava in direzione centro ci ...

Piazza Francesco Baracca: di giorno infinito traffico, di notte infinito caos - Piazza Francesco baracca: di giorno infinito traffico, di notte infinito caos - E serve tanta bellezza e ordine Un gruppo di imprenditori e cittadini residenti è intervenuto sulla situazione di Piazza baracca. Nella nota sono evidenziate le criticità, insieme a varie proposte ...