L’ho incontrata in bagno e poi lei… Rose Villain e il retroscena con la cantante famosa

(Di giovedì 9 maggio 2024)e ilhot con lastar. Da diverso tempo si parla di un clamoroso flirt dellaitaliana con una delle popstar più popolari al mondo. È già dalla settimana del Festival di Sanremo che se ne parla, ma proprio in queste ore la voce ha ripreso a girare. Sempre durante i giorni del Festival era uscita un’altra clamorosa indiscrezione: “I due giovani cantanti maschi hanno rafforzato la loro amicizia in quel di Sanremo. Sono entrambi gay non dichiarati e tra loro è nata una grande complicità sul materasso. Ma attenzione! Amando nel talamo le stesse preferenze – leggiamo su Dagospia – hanno ben pensato di inserire sempre un terzo e ogni volta diverso. Chi sono?”. Nel caso di, invece, il gossip è stato alimentato dall’artista ...

My Hero Academia: i 5 Villain più rilevanti nell'atto finale della serie - My Hero Academia: i 5 villain più rilevanti nell'atto finale della serie - In My Hero Academia sono stati i villain a prendersi più volte la scena al posto degli eroi. Quali hanno avuto il maggior impatto nella saga finale