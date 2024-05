Ancona - il futuro si decide a Hong Kong Tiong e Nocelli devono sciogliere molti nodi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 9 maggio 2024) A cena con Tonyin un noto ristorante diper cominciare a mettere le basi per ildell’. Robertaè arrivata ieri nella metropoli della Cina meridionale, nel pomeriggio ora locale, il tempo per sistemarsi in hotel e poi andare al ristorante con il presidente biancorosso, con tanti argomenti da affrontare. C’è il prossimobiancorosso da disegnare e l’vuole sfruttare il tempo a disposizione, visto che è in vacanza già dal 29 aprile scorso, dopo la partita contro la Lucchese che ha consegnato ai dorici la salvezza diretta. La gestione della società, in questo anno sportivamente molto difficile, è inciampata in troppi errori per poterli ripetere. Per questo, per pianificare il tutto da lontano, ...