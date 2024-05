(Di giovedì 9 maggio 2024) La Russia faràper prevenire "uno scontro". Lo ha detto il presidente Vladimirparlando alla parata per l'anniversario per la vittoria contro il nazismo. "Le nostre forze strategiche sono sempre pronte al combattimento" L'Occidente vorrebbe cancellare il ricordo della lotta dei russi contro il nazismo, "ma noi non dimenticheremo mai, mai". Il presidente russo Vladimir, nel suo discorso alla parata militare in Piazza Rossa, ha chiamato "eroi" i soldati russi che partecipano all'invasione dell'Ucraina.

Il programma elettorale di Giuseppe Conte in vista delle Europee ricalca alla perfezione quello del Pd, della sinistra in generale: attaccare, insultare Giorgia Meloni. E il leader M5s non fa eccezione. La conferma arriva in un'intervista al ...

Putin, 'faremo di tutto per impedire un conflitto globale' - putin, 'faremo di tutto per impedire un conflitto globale' - La Russia farà tutto per prevenire "uno scontro globale". Lo ha detto il presidente Vladimir putin parlando alla parata per l'anniversario per la vittoria contro il nazismo. (ANSA) ...

Putin minaccia: forze nucleari strategiche russe sempre in allerta - putin minaccia: forze nucleari strategiche russe sempre in allerta - Roma, 9 maggio 2024 – Le forze nucleari strategiche russe sono sempre in allerta, ha affermato il presidente russo Vladimir putin. "Non permetteremo a nessuno di minacciarci. Le nostre forze ...

Patriottismo e sostituzione delle importazioni: i nuovi progetti di “maggio” di Putin - Patriottismo e sostituzione delle importazioni: i nuovi progetti di “maggio” di putin - Martedì 7 maggio Vladimir putin ha assunto la carica di capo dello Stato per la quinta volta. Lo stesso giorno ha firmato il decreto “Sugli obiettivi di sviluppo nazionale della Federazione Russa per ...