Tra campo e panchina | il Napoli che verrà

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il totoallenatore del: le prime scelte restano Conte o Gasperini, ma… Di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere dello Sport. “Di esperienza del genere, e in tema di vittorie, ne ha un bel po’ anche Stefano Pioli, 58 anni, allenatore in uscita dal Milan che occupa una posizione rilevante nelle gerarchie delladelche sarà”. E per ladelresta in ‘scia’… “E ancora: Vincenzo Italiano, seguito da Adl sin dai tempi dello Spezia e per questo accostato sistematicamente da anni nei momenti di scelte e cambiamenti. Anche con lui, ancora finalista di Conference con la Fiorentina, è stata adottata la “tattica” del rispetto, il maneggiare con cura, ma ora il tempo stringe e la stagione è quasi al tramonto”. I moduli di Pioli e Italiano ...

Tempo di lettura: < 1 minutoSi presentava come custode di un campo di calcio e pretendeva, per il suo uso, il pagamento di una tariffa. In realtà non era altro che un normale cittadino del rione Santa Rosa, a Napoli , che per questo è stato ...

Il centrocampo del Napoli ha bisogno di novità: per questo sono state chieste informazioni in casa INTER . La situazione Stefano Sensi è in procinto di lasciare l’ INTER a breve. Il contratto scadrà il 30 giugno 2024 e quest’anno ha giocato poco più ...

Il prossimo allenatore del Napoli : di seguito alcune righe tratte dall’edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno. “Antonio Conte è il primo obiettivo di Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione. Per il presidente è una missione ...

COMUNE DI NAPOLI - Cons. Simeone: "Chiusa la Curva B inferiore per sostituire alcuni gradoni" - COMUNE DI napoli - Cons. Simeone: "Chiusa la Curva B inferiore per sostituire alcuni gradoni" - napoli - Nino Simeone, Presidente della Commissione Trasporti, Infrastrutture e Lavori Pubblici del Comune di napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'Bordocampo - Il Tempo': "Dopo ogni partita a ...

Napoli, bruttissimo incidente in scooter per un uomo, si indaga - napoli, bruttissimo incidente in scooter per un uomo, si indaga - L'altro ieri sera, poco dopo le 21, un uomo nato nel 1958 ha perso il controllo del suo motorino mentre percorreva via Girolamo Santacroce a napoli, secondo ...

Kvaratskhelia corre verso il recupero: vuole farcela per il Bologna - Kvaratskhelia corre verso il recupero: vuole farcela per il Bologna - Allenamento personalizzato in campo, ieri mattina, per Kvaratskhelia. L’attaccante di Calzona “corre” verso il recupero, spera di farcela per la gara di sabato contro il Bologna. Il numero 77 del ...