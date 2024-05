Fuori il Gubbio - il Rimini sulla strada del Perugia

(Di giovedì 9 maggio 2024) Il primo turno di playoff di girone s’è concluso con qualche sorpresa: ilha perso in casa 0-1 col, con rete di Cernigoi, la Juventus Next Gen ha battuto 2-0 l’Arezzo con reti nella ripresa di Savona su rigore e Damiani, e il Pescara ha passato il turno pareggiando 2-2 con il Pontedera, autogol di Milani e vantaggio toscano, quindi due gol di Cuppone, tutto nel primo tempo, prima del pareggio del Pontedera con Delpupo nella ripresa. Delude, dunque, il, che cede il passaggio del turno al, che nel secondo round affronterà la quarta in classifica, il, al Curi sabato alle 20.30. L’altro playoff vedrà opposte Pescara e Juventus Next Gen allo stadio Adriatico sempre sabato ma alle ore 21.

