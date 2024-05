Mattarella | L’Ue vive la fase più critica della sua storia Con il voto nelle nostre mani il destino della civiltà europea

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tra “conflitti che non abbiamo conosciuto in epoche recenti” che scuotono “la sicurezza del nostro continente”, l’Europa “forse lapiùsua“. È il monito del presidenteRepubblica, Sergio, nel suo messaggio in occasionecelebrazioneFesta dell’Europa. Il Capo dello Stato ricorda che il 9 maggio è l’anniversariodichiarazione con la quale nel 1950 Robert Schuman proponeva la creazione di una comunità di Stati i cui membri avrebbero messo in comune le produzioni di carbone e acciaio, “convinto che ‘la pace mondiale non potrebbe essere salvaguardata se non con sforzi ...