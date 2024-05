L’intelligenza artificiale di ChatGPT rivela chi vincerà l’Eurovision

Apple è costretta a rincorrere nell’Intelligenza artificiale . Il gruppo della Mela, che con Steve Jobs sbaragliava tutti con il suo iPhone sarebbe in trattative con Google per inserire Gemini nel suo prodotto di punta. Gemini è il cuore ...

Un’analisi sui possibili impatti di ChatGPT sulla peer review Uno studio recente ha esaminato l’uso di ChatGPT e altre IA nella revisione tra pari, rivelando l’adesione crescente di ricercatori a strumenti AI per valutare le opere di altri. l’uso ...

Le app per usare l’ intelligenza artificiale stanno diventando sempre più diffuse. Se fino a un anno fa, l’IA generativa era appena agli albori (pensiamo a quando abbiamo scoperto ChatGPT ) e dovevamo accedervi da un browser con un sistema di domande ...

I fantasmi ora esistono davvero, e sono pronti a perseguitarci - I fantasmi ora esistono davvero, e sono pronti a perseguitarci - La trasformazione digitale ha portato alla creazione di "deadbots", avatar chatbot basati sui dati dei defunti, sollevando importanti questioni etiche.

Model Spec di OpenAI: ecco le direttive comportamentali per l'IA - Model Spec di OpenAI: ecco le direttive comportamentali per l'IA - I limiti morali dell’Intelligenza artificiale sono un tema dibattuto e che, con tutta probabilità, farà discutere molto anche nei prossimi anni. OpenAI, però, sta cercando di fare più possibile chiare ...

OpenAI rivela GPT-5: GPT-4 sarà tanto inferiore da essere imbarazzante - OpenAI rivela GPT-5: GPT-4 sarà tanto inferiore da essere imbarazzante - Il continuo sviluppo dell'intelligenza artificiale non accenna proprio a fermarsi. Le aziende del settore sono in guerra per conquistare la leadership nel camp ...