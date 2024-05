Italservice firma l’impresa A Senigallia prova di forza

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 9 maggio 2024) GOLDENGAS 82LORETO PESARO 87 GOLDENGAS : Giacomini 16, Imsandt 8, Brigato 17, Landoni 16, Medizza 10; Tornatore, Sanna 2, Neri 3, Valenti ne, Arceci ne, Benzoni ne, Bracci 10. All. Gabrielli LORETOPESARO: Battisti 11, Maruca 9, Cipriani 12, Broglia 10, Casoni 14; Martinez 16, Tognacci 6, Rupil 7, Tombari ne, Monterisi ne, Lovisotto 2. All. Foglietti Arbitri: Fornaro di Mentana e Bernardo di Anagni Parziali: 24-32 48-46 69-62 Note: spettatori 600 circa, dei quali un centinaio ospiti. Al termine di una partita bellissima, e come prevedibile estremamente equilibrata in quello che è il quarto di finale più atteso della B Interregionale, il Loreto Pesaro espugna il rinnovato PalaPanzini di, battendo la Goldengas 82-87 con un ultimo quarto di grande livello in primis difensivo e cinque ...