"Adesso qualcuno chieda scusa al maresciallo Manganaro" - "adesso qualcuno chieda scusa al maresciallo Manganaro" - In pratica quella benda che ha fatto il giro del mondo prima era un reato e adesso non lo è. "Non è e non poteva costituire ... pubblica che pensava di aver trovato nella fotografia qualcosa di ...

Strage di Casteldaccia, i figli di Ignazio Giordano: «Papà morto da eroe. Voleva salvare i colleghi in trappola» - Strage di Casteldaccia, i figli di Ignazio Giordano: «Papà morto da eroe. Voleva salvare i colleghi in trappola» - Palermo, i figli di Ignazio Giordano:«Il suo darsi da fare sempre per aiutare gli altri. Non soltanto noi della famiglia ma tutti. Anche quella mattina è andata così» ...