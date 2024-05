Nube di cloro alla piscina di Guastalla Reggio Emilia - cento intossicati Diretta

(Di giovedì 9 maggio 2024) Verso le 8 di questa mattina, durante una fase di travaso di acido solforico nelle piscine di via Sacco e Vanzetti a Guast, si è sprigionata unadi. Nel bar e nella mensa Cir adiacenti, a quell'ora affollati per le colazioni, c'era molta gente tra cui tanti studenti della scuola. In molti hanno iniziato a mostrare sintomi di tosse e lacrimazione degli occhi, lasi è poi spostata all'interno della scuola. Una volta partito l'rme, sono corsi sul posto tutti i soccorritori disponibili, da tutta la provincia. È stata operata l'ossigenoterapia sul posto a molti, mentre altri sono stati trasportati nei vicini ospedali. Ij tutto si contano un centinaio di. Notizia in aggiornamento

