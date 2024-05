La mucca cinese di Xi Jinping attira consensi in Europa

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di giovedì 9 maggio 2024) Sullo sfondo del grande risiko mediorientale che scuote il mondo intero, la Cina inizia a muovere le prime pedine. Il presidenteXi, infatti, torna inper la prima volta dopo cinque anni, visitando Francia, Serbia e Ungheria. Non sono affatto Paesi casuali quelli scelti da Pechino: tutti e tre hanno abbracciato, sia pure in modi diversi, la sfida per un nuovo ordine globale lanciata da tempo da parte di Xi, con l’intento di scardinare il monopolio degli Stati Uniti e dare vita a un nuovo sistema multipolare. L’obiettivo della Cina è chiaro: divide et impera, spaccare l’Occidente e cogliere le opportunità geopolitiche mettendo al centro quelle economiche e commerciali al fine di sciogliere i legami storici e culturali che legano l’agli Usa. Non una facile impresa, certo. La questione non è ...