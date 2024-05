Oroarezzo | filiera orafa a confronto tra innovazione - sostenibilità e sinergie con l’accessorio moda

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 9 maggio 2024) Arezzo, 8 maggio 2024 – Industry del gioiello e delin dialogo nel programma eventi di, salone internazionale della manifatturae argentiera del Made in Italy che Italian Exhibition Group organizza dall’11 al 14 maggio ad Arezzo Fiere e Congressi. Al centro, le tecnologie capaci di garantire la perfezione della finitura nel rispetto dell’ambiente. Ma anche lo stato dell’arte del commercio al dettaglio per le gioiellerie, tra instabilità del quadro macroeconomico e impatto dell’Intelligenza Artificiale. E l’iniziativa di IEG, assieme alle associazioni di categoria e alle istituzioni locali, per far incontrare in fiera cinque istituti scolastici aretini e le aziende con posizioni lavorative aperte. Questi i temi principali degli eventi alla 43ª edizione di ...