Dalla rubrica Approfondimenti dell’ASviS - la transizione possibile e l’urgenza di agire | quale scenario attuare?

(Di giovedì 9 maggio 2024) Si riporta di seguito il testo integrale dal sito ASviS di Luciano Celi (tecnologo Cnr, presidente Arpo Italia) del 26 aprile 2024. Laenergetica, e quindi ecologica, va affrontata in tutti i suoi delicati aspetti, a partire dal mix energetico necessario a soddisfare i bisogni del Paese. Presentiamo qui qualchetra i molti possibili. Come gruppo di ricerca Cnr e come associazione scientifica Aspo ci siamo chiesti cosa servirebbe “mettere in campo” se volessimo realmente realizzare laenergetica. Che lo si debba fare è fuor di dubbio e sappiamo che più si rimanda peggio sarà. Sappiamo infatti che se volessimo rispettare – come Paese – l’Accordo di Parigi del 2015, per mantenere, in linea teorica, l’aumento della temperatura entro gli 1,5 °C, dovremmodiminuendo drasticamente le ...