(Di giovedì 9 maggio 2024) L'Idf ha annunciato di aver avviato "un'nell'area di, nella parte centrale della Striscia, per continuare a smantellare infrastrutture terroristiche ed eliminare operativi terroristi nell'area". L'- ha spiegato - è condotta dalla 99/esima Divisione e si basa su informazioni di intelligence. Finora - ha aggiunto - "sono stati colpiti 25, incluse strutture militari, tunnel, posti di osservazione, nidi di cecchini". Le truppe di terra - ha concluso - stanno ora "mettendo in sicurezza l'area di".

Studio tedesco, non esiste soluzione unica per i voli green - Studio tedesco, non esiste soluzione unica per i voli green - Un rapporto del "Tab", l'Ufficio di valutazione delle tecnologie presso la Camera bassa del Parlamento tedesco (Bundestag), evidenzia che nessuna singola tecnologia sarà determinante per un'aviazione ...

Idf, 'avviata operazione a Zeitun contro obiettivi Hamas' - Idf, 'avviata operazione a zeitun contro obiettivi Hamas' - L'Idf ha annunciato di aver avviato "un'operazione nell'area di zeitun, nella parte centrale della Striscia, per continuare a smantellare infrastrutture terroristiche ed eliminare operativi terroristi ...

“Raid e tank sul quartiere di Gaza City”. Svolta Biden: “Stop armi a Israele se invade Rafah” - “Raid e tank sul quartiere di Gaza City”. Svolta Biden: “Stop armi a Israele se invade Rafah” - Oggi fonti palestinesi citate da Times of Israel hanno riferito di "intensi raid aerei e di avanzata di tank” nel quartiere nord di zeitun di Gaza City. In precedenza l'Idf aveva fatto sapere che ...