Auto si ribalta dopo scontro con furgone | incidente all’alba in pieno centro a Milano

(Di giovedì 9 maggio 2024)– Un’si èta inessersi scontrata con un furgoncino. L’è avvenutodi oggi, giovedì 9 maggio, a, a pochi passi dal Palazzo di Giustizia, tra via Francesco Sforza e via Cesare Battisti. L’allarme è scattato intorno alle 6 di questa mattina. Per causa che sono ancora all'esame degli agenti della Polizia locale, un'è entrata in collisione con un, si èta e ha divelto un semaforo. Alla guida c'era una donna di 78 anni che è stata portata all'ospedale Policlinico ma non versa in gravi condizioni. Non ha avuto bisogno di cure il conducente del

Si è conclusa in 8 anni la vicenda giudiziaria per la morte di Carlotta Benusiglio, trovata impiccata a un albero di Milano: l'ex fidanzato Assolto definitivamente

Nessuna paura. Doro thea Wierer non si ritira, anzi: sarà al via della prossima edizione della Coppa del Mondo e continuerà a gareggiare fino al 2026 per i Giochi di Milano-Cortina . "Avevo affrontato la scorsa preparazione estiva con l’entusiasmo ...

Borsa Madrid: Bbva -5,7% dopo offerta ostile su Sabadell (+4,8%) - Borsa Madrid: Bbva -5,7% dopo offerta ostile su Sabadell (+4,8%) - (Il Sole 24 Ore Radiocor) - milano, 09 mag - Partenza in rosso a Madrid per Bbva, che e' arrivata a perdere quasi sei punti dopo avere lanciato un'offerta ostile su Sabadell. Nelle prime battute Bbva ...

Pescara, Mauro Cerne morto dopo uno schianto in moto contro furgone: sub specializzato, aveva 59 anni - Pescara, Mauro Cerne morto dopo uno schianto in moto contro furgone: sub specializzato, aveva 59 anni - La commozione La notizia della morte, già poche ore dopo l’incidente, si è subito diffusa sui social ... E Andrea aggiunge: «Ciao amico mio, quanti giorni felici passati insieme a milano». Cerne non ...

