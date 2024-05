Domani sciopero degli addetti idraulico-forestali contro la precarietà

(Di giovedì 9 maggio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiSi terrà, 10 maggio, logenerale dei lavoratori del settore-forestale in servizio presso le comunità montane, proclamato dai sindacati Fai-Cisl, Flai-Cgil e Uila Campania. I lavoratori terranno un presidio a Napoli davanti Palazzo Santa Lucia, sede della Regione. La decisione di attivare la mobilitazione è stata presa congiuntamente dai segretari generali Bruno Ferraro (Fai-Cisl), Igor Prata (Flai-Cgil) ed Emilio Saggese (Uila) all’esito del tavolo regionale per la tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio forestale, tenutosi lo scorso 18 aprile. “Il malcontento registrato tra i lavoratori – fanno sapere i sindacalisti – è tangibile ed allarmante”. “Dopo anni di impegno al servizio della comunità – aggiunge un lavoratore – è semplicemente intollerabile ritrovarsi ancora una ...

