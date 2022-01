LIVE Sci alpino, Slalom Schladming 2022 in DIRETTA: grande manche di Feller, anche Vinatzer è dietro! Attesa per Razzoli (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 21.04 Perde tantissimo nella parte finale Yule: quarta posizione ad oltre otto decimi dalla testa, dietro anche ad Alex Vinatzer che rimane secondo. 21.03 Parte l’elvetico Daniel Yule, tre volte sul podio in carriera a Schladming. 21.02 Terza posizione per Aerni a quattro decimi da Feller, anche alle spalle di Vinatzer. L’austriaco ha già recuperato sette posizioni. 21.01 Tocca allo svizzero Luca Aerni. 21.00 E’ dietro Alex Vinatzer per soli quattro centesimi! Buona prova per l’azzurro che ha perso poco meno di quattro decimi da un grande Feller. 21.00 62 CENTESIMI DI VANTAGGIO PER Vinatzer! DEVE ATTACCARE L’AZZURRO! 20.59 PARTE ALEX ... Leggi su oasport (Di martedì 25 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21.04 Perde tantissimo nella parte finale Yule: quarta posizione ad oltre otto decimi dalla testa, dietroad Alexche rimane secondo. 21.03 Parte l’elvetico Daniel Yule, tre volte sul podio in carriera a. 21.02 Terza posizione per Aerni a quattro decimi daalle spalle di. L’austriaco ha già recuperato sette posizioni. 21.01 Tocca allo svizzero Luca Aerni. 21.00 E’ dietro Alexper soli quattro centesimi! Buona prova per l’azzurro che ha perso poco meno di quattro decimi da un. 21.00 62 CENTESIMI DI VANTAGGIO PER! DEVE ATTACCARE L’AZZURRO! 20.59 PARTE ALEX ...

