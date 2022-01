Come ha fatto la Scozia a raggiungere l’autosufficienza energetica? (Di mercoledì 26 gennaio 2022) 98,6% di energia da fonti rinnovabili. Alla Scozia manca meno del 2% per raggiungere il totale di energia da fonti pulite, ed emanciparsi totalmente dalle fonti fossili. Tanto per capirci, in Italia nel 2018 siamo arrivati a coprire il 17,8% dei consumi finali lordi italiani con energia prodotta da idroelettrico, solare, eolico, bioenergie e geotermia (dati GSE). Ma Come ha fatto questo grande e popoloso Paese a raggiungere l’ambito traguardo, mentre il resto d’Europa pensa al contestato nucleare, pur di accantonare il gas? Tutto è iniziato nel 2011, quando la Scozia produceva un già notevole 37% di energia da fonti rinnovabili. Grazie al Climate Change Bill, che intende raggiungere entro il 2045 le zero emissioni nette, già nel 2019 la Scozia è ... Leggi su cityroma (Di mercoledì 26 gennaio 2022) 98,6% di energia da fonti rinnovabili. Allamanca meno del 2% peril totale di energia da fonti pulite, ed emanciparsi totalmente dalle fonti fossili. Tanto per capirci, in Italia nel 2018 siamo arrivati a coprire il 17,8% dei consumi finali lordi italiani con energia prodotta da idroelettrico, solare, eolico, bioenergie e geotermia (dati GSE). Mahaquesto grande e popoloso Paese al’ambito traguardo, mentre il resto d’Europa pensa al contestato nucleare, pur di accantonare il gas? Tutto è iniziato nel 2011, quando laproduceva un già notevole 37% di energia da fonti rinnovabili. Grazie al Climate Change Bill, che intendeentro il 2045 le zero emissioni nette, già nel 2019 laè ...

Advertising

matteorenzi : Prima votazione per il Presidente della Repubblica. Avverto la grande responsabilità e lancio un appello. Basta con… - reportrai3 : 'Carlo Maria Maggi era un Rauti dipendente. Carlo Maria Maggi non avrebbe mai fatto nulla senza gli ordini di Pino… - ItaliaViva : Basta con le chiacchiere: è il momento di fare una scelta nell’interesse degli italiani, non dei singoli. Come abbi… - Federico_Tonin : @AlfonsoSperelli @poteredonna @zorogat @LaBombetta76 @elvialorena50 @2Ftcrlqqf @ladyonorato @Musso___ Poi non mi ha… - semeraro_g : RT @nicolaborzi: @ElisaMarincol @Artventuno @BeppeGiulietti @nancyporsia @leg_alessandra @giuliocavalli @FedeAngeli Tre anni e mezzo sotto… -