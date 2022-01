Tajani spiega che Berlusconi si è ritirato per evitare divisioni, non per motivi di salute (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un ritiro per motivi di salute? «Ma assolutamente no». Antonio Tajani, vicepresidente e coordinatore di Forza Italia, sul Corriere nega che la rinuncia alla candidatura al Quirinale da parte di Silvio Berlusconi sia dovuta a problemi di salute del Cavaliere o a dubbi sui numeri. «La sua è stata solo una scelta nell’interesse dell’Italia. Un grande atto di generosità», dice. Mentre il Cavaliere è ricoverato all’ospedale San Raffaele per dei controlli di routine, Tajani spiega che «Berlusconi da tempo si sottopone a check-up generali dopo l’operazione al cuore e il Covid che l’ha colpito, è una questione di precauzione. Ma mai nessuno dei medici che lo seguono lo ha sconsigliato a intraprendere la corsa o considerato inidoneo ad assumere l’incarico. Non ... Leggi su linkiesta (Di lunedì 24 gennaio 2022) Un ritiro perdi? «Ma assolutamente no». Antonio, vicepresidente e coordinatore di Forza Italia, sul Corriere nega che la rinuncia alla candidatura al Quirinale da parte di Silviosia dovuta a problemi didel Cavaliere o a dubbi sui numeri. «La sua è stata solo una scelta nell’interesse dell’Italia. Un grande atto di generosità», dice. Mentre il Cavaliere è ricoverato all’ospedale San Raffaele per dei controlli di routine,che «da tempo si sottopone a check-up generali dopo l’operazione al cuore e il Covid che l’ha colpito, è una questione di precauzione. Ma mai nessuno dei medici che lo seguono lo ha sconsigliato a intraprendere la corsa o considerato inidoneo ad assumere l’incarico. Non ...

