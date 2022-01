Renault-Nissan-Mitsubishi - In arrivo 30 nuove elettriche (Di lunedì 24 gennaio 2022) L'Alleanza Renault-Nissan-Mitsubishi avrebbe in programma di investire nei prossimi cinque anni 23 miliardi di dollari (poco più di 20 miliardi di euro al cambio attuale) per sostenere lo sviluppo congiunto e il lancio di oltre 30 nuovi veicoli elettrici entro il 2030. quanto riporta la Reuters, anticipando alcuni dettagli della strategia, denominata "Alliance to 2030, che il sodalizio franco-nipponico presenterà il 27 gennaio prossimo. In arrivo una nuova piattaforma. Le tre aziende, che insieme hanno già speso 10 miliardi di euro su progetti di elettrificazione della gamma, punterebbero a dimostrare "un'intensificazione" della collaborazione e una "visione condivisa sull'elettrificazione e sulla mobilità connessa", in particolare tramite lo sviluppo congiunto di cinque piattaforme comuni in grado coprire il 90% ... Leggi su quattroruote (Di lunedì 24 gennaio 2022) L'Alleanzaavrebbe in programma di investire nei prossimi cinque anni 23 miliardi di dollari (poco più di 20 miliardi di euro al cambio attuale) per sostenere lo sviluppo congiunto e il lancio di oltre 30 nuovi veicoli elettrici entro il 2030. quanto riporta la Reuters, anticipando alcuni dettagli della strategia, denominata "Alliance to 2030, che il sodalizio franco-nipponico presenterà il 27 gennaio prossimo. Inuna nuova piattaforma. Le tre aziende, che insieme hanno già speso 10 miliardi di euro su progetti di elettrificazione della gamma, punterebbero a dimostrare "un'intensificazione" della collaborazione e una "visione condivisa sull'elettrificazione e sulla mobilità connessa", in particolare tramite lo sviluppo congiunto di cinque piattaforme comuni in grado coprire il 90% ...

